Kars, Kağızman’a viyadükle bağlandı Bakan Karaismailoğlu Kırmızı Köprü’nün açılışını yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Doğu Ekspresi seferleri karşılıklı olarak haftada iki defa düzenlenecek” “Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı da altyapıdır, projelerdir" “Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için dev yatırımlarla bütün ülkemizi adeta nakış gibi işliyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KarsKağızman karayolunda yapımı tamamlanan Kırmızı Köprü’nün açılışını yaptı. Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazının altyapı ve projeler olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için dev yatırımlarla bütün ülkemizi adeta nakış gibi işliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Kırmızı Köprü Viyadüğü’nün açılışını yapmak ve bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi. Bakan Karaismailoğlu, Harakani Hava Limanı’na inişinin ardından Kağızman yolunda bulunan Kırmızı Köprü Viyadiğü’ne geldi. Burada düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, “İpek Yolu güzergâhında yer alan Kars, şehrin simgesi hâline gelen Sarıkamış ve Çıldır Gölü’ndeki kış turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir yere sahiptir” dedi.

Doğu Ekspresi’nin de etkisiyle önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Kars’ın aynı zamanda ülkeyi Kafkasya’ya da bağladığını ifade eden Karaismailoğlu, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Turistik Doğu Ekspresimiz seferlerine yeniden başlıyor. Ankara’dan Kars istikametine ilk sefer 15 Aralık’ta yapılacak. Trenimiz, Kars’tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferleri karşılıklı olarak haftada iki defa düzenlenecek. İlk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği AnkaraKars güzergahımız, dünyanın en güzel dört tren rotasından olarak gösteriliyor. Bu hizmetimizle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına önemli katkı sağlayacağız hem de gençlerimizin, insanımızın konforlu bir seyahatle doğusundan batısına bu kadim coğrafyayı ve kadim kültürümüzü tanımalarına olanak sunacağız. Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgemiz, kuzeygüney aksında Doğu Karadeniz’i kuzey Tetek hattına bağlaması bakımından da önem arz ediyor. Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda” diye konuştu.



"Çalışmalarımızın nihai amacı üstün bir hizmet anlayışıyla ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir"

“Kars’ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız” diyen Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimizin büyüyen yapısına ayak uyduran ve gelişimini destekleyen ulaşım ve iletişim yatırımlarını tek tek hayata geçirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açılışını yapacağımız Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüleri de bu kapsamda hayata geçen çok önemli karayolu projeleridir. Bildiğiniz üzere DSİ’nin Kars Çayı üzerinde yürüttüğü Alabalık Barajı projelendirme çalışmaları nedeniyle KarsSelim ayrımı Kağızman yolunun bir kısmı baraj su havzası içinde kalıyor. Bu kesimin 507 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz Kırmızı Köprü ile geçilmesini sağladık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında hizmet verecek Kırmızı Köprü sayesinde karayolunun Alabalık Barajı göl sahası kesiminde yol standardını yükselterek, trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. KarsSusuz ayrımı Arpaçay yolunun 11,4'üncü kilometresindeki Akçalar Köprüsü’nü de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz bitümlü sıcak karışım kaplamalı. Çalışmalarımızın nihai amacı üstün bir hizmet anlayışıyla ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Bahsettiğim bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis ettik. Komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladık. Ayrıca Kırmızı Köprü’nün de üzerinde yer aldığı toplam 72 kilometrelik KarsKağızman güzergahının 37,6 kilometrelik kesiminde devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol 3,7 kilometre kısalacak. ”



"Bizim için halka hizmet Hakk'a hizmettir"

Proje ile zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,5 milyon TL tasarruf edileceğini, karbon emisyonunun bin 147 ton azaltılacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Karslı vatandaşlarımızın refahının yükselmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için halka hizmet Hakk'a hizmettir. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur. Türkiye’nin her yanında devam eden projelerimizle üretim, istihdam, ticaret, kültür sanat ve eğitim hayatına canlılık katıyoruz. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Milletten aldığımızı millete verdik" dedi.



"Rantiyeyi kestik, şantiyeler açtık"

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Rantiyeyi kestik, şantiyeler açtık. Son 19 yılda Kars’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 6 milyar 882 milyon lira üzerinde yatırım yaptık. Kars’ta 2003’te sadece 22 kilometre olan bölünmüş yolları, bugün 273 kilometreye çıkardık. Burada mevcut bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplı 1 kilometre yol yapılmamıştı. Tam 378 kilometre BSK kaplamalı yol yaptık. Karayollarında olduğu kadar Kars’ın demiryolu ulaşımının gelişmesi için de birçok yatırım hayata geçirdik, geçiriyoruz. Kars’ı kombine taşımacılıkta merkez hâline getirdik. 30 Ekim 2017 tarihinde BaküTiflisKars demiryolu hattını hizmete açarak Çin’i Londra’ya bağlayan en kısa, yani en avantajlı ticaret koridorunu oluşturduk. Bir hizmet ardından başkalarını da getirdi. Kars’ta bu ticaret koridoru üzerinden gelen yükün depolanması ve dağıtılması için lojistik sektörünün bir merkeze ihtiyacı oldu. Hemen işe koyulduk. 412 bin ton taşıma kapasitesi ile 400 bin metrekare lojistik alana sahip Kars Lojistik Merkezi’ni inşa ederek, işletmecilik faaliyetlerine de başlamasını sağladık. Kars’ımıza, ona yakışan çağdaş ve estetik mimarili yeni bir havalimanı da kazandırdık. Yolcu kapasitesini yılda 3,5 milyona çıkardık. 2003 yılında 54 bin olan yolcu trafiği, 2020 yılında pandemiye rağmen 381 bin 123’e yükseldi. Cumhuriyetimizi ve milli bağımsızlığımızı daim kılacak, bizi dış baskılar karşısında başımız dik yürütecek olan güçlü bir ekonomidir bu."



"Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı da altyapıdır, projelerdir"

Türkiye'yi daha da ileri taşıyabilmek için daha çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, “Helalleşeceğiz' diye ortalıkta dolaşanların ne geçmişte bu ülkeye verdikleri zararı unutabiliriz ne de bugün büyükelçilere, yabancı ülkelere Türkiye karşısında pozisyon almaları için yalvarmalarını. Her yapılan projede ortalığı ayağa kaldıranlara bu millet 2023’te de gereken dersi verecek. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası dahi yok. Çalışmalı, üretmeli, gelişmeli ve daha birçok projeyi hayata geçirerek milletimizin refahını daha da yukarılara çekmeliyiz. Bu nedenle bizler de Millî Ulaşım ve Altyapı Politikalarımızı, ülkemizin ekonomik ve siyasi gücünü destekleyecek bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Vatanımıza olan sevgimizi lafla değil işle, çalışmayla, projelerle ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.



"Artık Kars eski Kars değil"

Stratejik konumuyla tarih boyunca pek çok uygarlığın yerleşimi için en cazip coğrafya olan Türkiye'nin öneminin yatırımlarla, projelerle, devlet aklıyla planlanıp hayata geçirilen hizmetlerle daha da arttığını belirten Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için dev yatırımlarla bütün ülkemizi adeta nakış gibi işliyoruz. Artık Kars eski Kars değil. Tıpkı Türkiye’nin her ili, ilçesi, köyü gibi değişimi, gelişimi, yenilenmeyi sindirmiş; daha iyisine ulaşmış, bundan sonrası için 'dünyanın Türkiye’ye bağlandığı' yakın gelecek için heyecan duyan bir Kars var artık. Türkiye’nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye’mizi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Dağlar geçit vermiyordu, tünellerle vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. BaküTiflisKars demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. Cumhuriyetimizin yıl dönümünde 29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptık. Küresel havacılıkta zirveye çıktık. Hatırlayın İstanbul Havalimanı’na ne gerek var diyorlardı. Bugün havalimanımızın başarıları karşısında sessizliğe bürünmüş durumdalar. Önce benzer bir itiraz, ardından başarılar, kazanımlar karşısında sessizlik. Biz bu filmi çok gördük. Dünyanın en önemli ulaşım projeleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu’nda da aynı tavırları sergilediler. Önce itiraz, sonra sessizlik. Biz milletimizle iç içe, omuz omuzayız. Onları dinliyor, anlıyor, ülkemizin ihtiyaçlarını buna göre tespit ediyoruz. Kendisine verilenle yetinen Türkiye çok eskilerde kalmıştır. 19 yıldır sadece iç odaklara değil, dış odaklara karşı da sürdürdüğümüz ‘başı dik’ iktidar politikalarımızdan ödün vermeye niyetimiz yok.”

Konuşmaların ardından köprünün açılış kurdelesi, Bakan Adil Karaismailoğlu ile birlikte Kars Valisi Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve protokol tarafından kesildi. Açılış sonrası Bakan Adil Karaismailoğlu otomobil ile köprüden geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.