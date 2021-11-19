Bakan Karaismailoğlu: Turistik Doğu Ekspresi'miz 15 Aralık'ta seferlerine yeniden başlıyor



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 15 Aralık'ta başlayacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki defa düzenleneceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 507 metre uzunluğundaki Kırmızı Köprü ile 70 metre uzunluğundaki Akçalar Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasına Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Bakan Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine yeniden başlayacağını bildirdi. Ankara'dan Kars istikametine ilk seferin 15 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Kars'tan ise ilk trenin 17 Aralık Cuma günü hareket edeceğini kaydetti. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki kez düzenleneceğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İlk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği, Ankara-Kars güzergahımız, dünyanın en güzel 4 tren rotasından olarak gösteriliyor. Bu hizmetimizle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına önemli katkı sağlayacağız. Hem de gençlerimizin, insanımızın konforlu bir seyahatle doğusundan batısına bu kadim coğrafyayı ve kadim kültürümüzü tanımalarına olanak sunacağız. Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgemiz, kuzey-güney aksında Doğu Karadeniz'i Kuzey Tetek Hattı'na bağlaması bakımından da önem arz ediyor. Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda. Kars'ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız" diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ KARA YOLU PROJELERİ

Açılışı yapılan Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü´nün çok önemli kara yolu projeleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere DSİ'nin Kars Çayı üzerinde yürüttüğü Alabalık Barajı projelendirme çalışmaları nedeniyle Kars-Selim Ayrımı-Kağızman Yolu'nun bir kısmı baraj su havzası içinde kalıyor. Bu kesiminin 507 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz Kırmızı Köprü ile geçilmesini sağladık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında hizmet verecek Kırmızı Köprü sayesinde kara yolunun Alabalık Barajı göl sahası kesiminde yol standardını yükselterek, trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. Kars-Susuz Ayrımı-Arpaçay Yolu'nun 11,4'üncü kilometresindeki Akçalar Köprüsü'nü de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, halkımıza hizmet verecek. Çalışmalarımızın nihai amacı, üstün bir hizmet anlayışıyla, ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Bahsettiğim bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis ettik. Komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladık. Ayrıca, Kırmızı Köprü'nün de üzerinde yer aldığı toplam 72 kilometrelik Kars-Kağızman güzergahının 37,6 kilometrelik kesiminde devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol 3,7 kilometre kısalacak. Böylece zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,5 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1,147 ton azaltılacak."

KARA VE DEMİR YOLLARI GELİŞİYOR

Son 19 yılda Kars'ın ulaşım ve iletişim alt yapısına 6 milyar 882 milyon TL üzerinde yatırım yaptıklarını, 22 kilometre olan bölünmüş yolları 273 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, 378 kilometre yolu Bitümlü Sıcak Karışımla (BSK) kapladıklarını bildirdi. Kara yollarında olduğu kadar Kars'ın demir yolu ulaşımının gelişmesi için de birçok yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Kars'ı kombine taşımacılıkta merkez haline getirdik. 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını hizmete açarak Çin'i Londra'ya bağlayan en kısa, yani en avantajlı ticaret koridorunu oluşturduk. Bir hizmet, ardından başkalarını da getirdi. Kars'ta bu ticaret koridoru üzerinden gelen yükün depolanması ve dağıtılması için lojistik sektörünün bir merkeze ihtiyacı oldu. Hemen işe koyulduk. 412 bin ton taşıma kapasitesiyle 400 bin metrekare lojistik alana sahip Kars Lojistik Merkezi'ni inşa ederek, işletmecilik faaliyetlerine de başlamasını sağladık. Kars'ımıza, ona yakışan çağdaş ve estetik mimarili yeni bir havalimanı da kazandırdık. Yolcu kapasitesini yılda 3,5 milyona çıkardık. 2003 yılında 54 bin olan yolcu trafiği, 2020 yılında pandemiye rağmen 381 bin 123'e yükseldi" dedi.

'MİLLET 2023'TE GEREKEN DERSİ VERECEK'

Güçlü bir ekonominin olmazsa olmazı alt yapı projeleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Helalleşeceğiz diye ortalıkta dolaşanların ne geçmişte bu ülkeye verdikleri zararı unutabiliriz ne de bugün büyükelçilere, yabancı ülkelere Türkiye karşısında pozisyon almaları için yalvarmalarını. Her yapılan projede ortalığı ayağa kaldıranlara bu millet 2023'te de gereken dersi verecek. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası dahi yok. Çalışmalı, üretmeli, gelişmeli ve daha birçok projeyi hayata geçirerek milletimizin refahını daha da yukarılara çekmeliyiz. Bu nedenle bizler de Milli Ulaşım ve Altyapı politikalarımızı ülkemizin ekonomik ve siyasi gücünü destekleyecek bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Vatanımıza olan sevgimizi lafla değil işle, çalışmayla, projelerle ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

SESSİZLİĞE BÜRÜNMÜŞ DURUMDALAR

Türkiye'nin yıllardır süren alt yapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında Türkiye'mizi ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Dağlar, geçit vermiyordu, tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 632 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demir yollarımızın tamamını yeniledik. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Cumhuriyet'imizin yıl dönümünde, 29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılığın aktarma merkezi yaptık. Küresel havacılıkta zirveye çıktık. Hatırlayın, İstanbul Havalimanı'na ne gerek var diyorlardı. Bugün, havalimanımızın başarıları karşısında sessizliğe bürünmüş durumdalar. Önce benzer bir itiraz, ardından başarılar, kazanımlar karşısında sessizlik. Biz bu filmi çok gördük. Dünyanın en önemli ulaşım projeleri Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu'nda da aynı tavırları sergilediler. Önce itiraz, sonra sessizlik. Biz milletimizle iç içe, omuz omuzayız. Onları dinliyor, anlıyor, ülkemizin ihtiyaçlarını buna göre tespit ediyoruz. Kendisine verilenle yetinen Türkiye, çok eskilerde kalmıştır. 19 yıldır sadece iç odaklara değil, dış odaklara karşı da sürdürdüğümüz 'başı dik' iktidar politikalarımızdan ödün vermeye niyetimiz yok."

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından her iki köprünün açılış kurdelesi kesildi. Karaismailoğlu, açtığı köprüden ilk olarak kendi kullandığı otomobille geçti. AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan'ın da bulunduğu otomobille köprüyü geçen Bakan Karaismailoğlu, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-19 12:48:46



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