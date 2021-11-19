Bakan Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi’nde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ve İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Kars Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez yetkililerinden bilgi alan Karaismailoğlu, Kars’ın Orta Koridor'da önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Uzak Doğu'dan uzak Avrupa’ya kadar, uzak Asya’dan uzak Avrupa’ya kadar kesintisiz demir yolu işletmeciliği başladı. Pekin’den Londra’ya artık trenlerimiz ticarete, lojistiğe başladılar. Tabii Kuzey Koridor olan Rusya’dan geçen koridordaki Kafkasya’nın yüzde 30’unu ülkemizden geçen Orta Koridor'a alma hedefimiz var. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içinde de önemli yatırımlarımız var. Şu anda 4 bin kilometreye yaklaşan demiryolu yatırımımız var. Bu hızlı tren hatlarımızla da yük taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Lojistik faaliyetlerin düşünülmesinde demiryolu çok önemli. İşte limanlarımızı, OSB’lerimizi, sanayimizi demir yolu hatlarımıza, limanlarımıza bağlıyoruz. Tabii Orta Koridor'un BaküTiflisKars hattının açılmasıyla birlikte bu kadar işlevsel hale gelmesi, Kars’ı da önemli bir merkez haline getirdi. Kars Lojistik Merkezi de çok aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Bundan sonra bu artarak devam edecek. Kars Lojistik Merkezi’nin alt yapı çalışmaları tamamen bitti. Buraya trenlerimiz rahatlıkla gelebilir. Bu merkezin ikinci etap inşaatlarının da hazırlıklarını yapıyoruz. Burası dört başı mamur, ülkemize yakışır lojistik merkezlerinden bir tanesi olacak. Özellikle Orta Koridor'un merkezinde olması, Pekin’den Londra’ya kadar uzanan demiryolu hattında çok önemli işlevsel görev görecek” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Lojistik Merkezi’nden ayrıldı.

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