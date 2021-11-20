Öksüz başarılı sporcuları ağırladı

10 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenen ‘Atatürk’ü Anma Kros Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye 2’incisi olan atletleri makamında kabul etti.

Türkiye 2’nciliği olarak ili başarı ile temsil eden Kars Belediyesi Yıldız Kızlar Atletizm Takımı antrenör ve sporcularını makamında ağırlayan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, antrenör ve sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

Öksüz başarılı sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirerek bir süre sohbet eti.

Kabulden ve desteklerinden dolayı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’e teşekkürlerini ileten Kars Belediyesi Yıldız Kızlar Atletizm Takımı yeni başarıların sözünü verdi.

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