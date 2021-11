Kars’ta “kayyum” durmak bilmiyor Kayyum belediyesi kentin çehresini değiştirdi

Kars’a devletin eli değdi. Kars Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte vatandaşlar da hizmet gördü.

Kars Belediye Başkanlığı’na Vali Türker Öksüz’ün “kayyum” atanmasının ardından geçen 1 yıllık sürede kenttin önemli sorunları tespit edildi. Tespit edilen sorunların öncelik sırasına göre ele alındı.

Borç yükü altında kıvranan belediye, bir taraftan borçlarını öderken, diğer taraftan da vatandaşlara hizmet vermeye çalıştı. Belediyenin imkanlarını bilen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, adeta Ankara’yı mesken belledi. Ankara’da ilgili bakanlıklarla görüşen Öksüz, Kars’a araç, gereç ve maddi destek sağlamayı başardı.

Devletin imkanlarını arkasına alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentti 2021 yılında şantiyeye çevirdi. Hemen hemen bütün cadde ve sokaklara kazma vuran belediye, başta alt yapı olmak üzere kentin ana ve ara caddelerinde yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları başlattı. Mevsimin kısalığını da göz önene alan belediye kısa sürede yolları yapmayı başardı. Havaların sıcak ve güneşli gitmesini iyi değerlendiren belediye ekipleri, kenttin en önemli sorunlarından birisi olan yol, sorununda önemli mesafe kat etti. Şehir merkezi ve ara mahalle ve sokaklarda yapılan sıcak asfalt ve kilit parke taş yol, yıllardan beri belediye hizmetleri almayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

“Kayyumla hizmet gördük”

Yapılan yol ve kaldırımlarla birlikte hizmet gördüklerini ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars’a devletin eli değdi. Belediye aynı, çalışanlar aynı, değişen tek şey seçilmiş başkan yerine, atanmış başkan, bizler atanmış başkanla hizmet gördük. Demek ki istenince bir şeyler yapıla biliyor. Yıllardan beri bizler sorunlarımızı belediyeye anlattık durduk. Ancak sorunlarımızı bir türlü giderilmedi. Her defasında tamam denildi. Ama hiçbir şey değişmedi. Bizler hizmet alamaz olduk. Bir yıldır belediyeye kayyum atandı. Mahallemize her türlü hizmet geldi. Demek ki istenince bir şeyler yapılabilir” dediler.

“Belediyenin kasası hep boşaltıldı”

Geçmiş dönemlerde görev alan belediye başkanlarının belediye kasasını boşalttıklarına dikkat çeken vatandaşlar, “her seçilen başkan ‘belediyenin borcu’ var diyerek ağladı. Aday olarken, belediyenin borçlu olduğunu bildikleri halde adaylıktan vaz geçmeyenler, belediye başkanı olunca ‘belediyenin borcunu’ bahane ederek hizmet yapmadı. Bizlerin hep hizmete hasret kaldık. Seçtiğimiz belediye başkanıyla konuşamaz, görüşemez olduk. Kars’a verdikleri vaatleri unuttular. Bizleri hep mağdur ettiler. Ne zaman ki belediye kayyum atandı. Bizler insan muamelesi gördük. Belediye de isteğimiz yetkiliyle direk görüşerek sorunlarımızı anlatıyoruz. Ve sorunlarımız kısa sürede gideriliyor. Bizler kayyumla hizmet gördük, Allah herkesten razı olsun. İyi ki kayyum atanmış, kayyumla birlikte kapımızın önüne kadar hizmet geldi. Allah devlete zeval vermesin” diye konuştular.

Öte yandan Belediye Başkanlığı’nca yapılan yol çalışmaları kenttin her tarafında devam ediyor. Yollar tek tek tamamlanarak çizgileri atılırken, vatandaşların da yüzü gülüyor.

Belediye Başkanlığı’nca başlatılan, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfalt kaplama yol ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi, Küçük Kazımbey Caddeleri ve Sağlık Sokakta asfalt serim çalışmalarımız tamamlandı.

Belediye ekipleri, kaldırım çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Er Hayrettin Balk Sokak’ta asfalt serim çalışmaları yapıyor. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

