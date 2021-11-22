Kars’ta kış tedbirleri masaya yatırıldı

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Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı’nda karayollarında alınacak kış tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, kış sezonunda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahit Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren ve kurum ve daire amirleri katıldı.

Toplantıda ilgili kurumların almış olduğu tedbirler konuşuldu. Tedbirler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

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