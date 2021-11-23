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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polis vatandaşları bilgilendiriyor

İHA

Kars’ta polis vatandaşları bilgilendiriyor

Kars’ta polis kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendiriyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde stant açtı.
Polis açılan stanta vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.
Polis vatandaşlara el broşürü dağıtarak şiddete karşı neler yapılması gerektiğini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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