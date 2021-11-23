Kars’ta polis vatandaşları bilgilendiriyor

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Kars’ta polis kadına şiddete karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde stant açtı.

Polis açılan stanta vatandaşları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Polis vatandaşlara el broşürü dağıtarak şiddete karşı neler yapılması gerektiğini anlattı.

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