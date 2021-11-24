Jandarmadan 2 bin 300 rakımlı köylerde görevli öğretmenlere ziyaret



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta jandarma personeli, 2 bin 300 rakımdaki Karakale ve Hacıhalil köylerindeki ilkokullarda görev yapan 6 öğretmene, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz ziyaret yaptı. Yeni atandığı Hacıhalil'de ilk kez Öğretmenler Günü kutlanan Mukaddes Satay, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Jandarma personeli, Karakale ve Hacıhalil köyü ilkokullarında görev yapan öğretmenlere çiçek vererek 'Öğretmenler Günü'nü kutladı. Jandarma, 3 öğretmenin görev yaptığı Karakale Köyü İlkokulu'ndaki 26 öğrenciye de Türk bayrağı, boya kitabı ve düdük hediye etti. Öğrenciler de evlerinden getirdikleri hediyelerle öğretmenlerinin günlerini kutlayarak ellerini öptü. Ziyaret sırasında trafik ekipleri, öğrencilere aileleriyle araçla seyir halinde uyulması gereken kuralları hatırlattı. Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Karakale Köyü İlkokulu'nun müdürü Eda Nur Arslan, sürpriz kutlama dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Kapımız çaldı ve bir anda karşımızda jandarmamızı gördük, çocuklar da çok sevindiler. Hediyelerini verdiler, boyama kitapları, bayrak ve düdük verdiler. Fotoğraf çekildik ve gittiler, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Jandarma, 33 öğrencisi bulunan Hacıhalil Köyü İlkokulu'nda görev yapan 3 öğretmene de çiçek vererek, günlerini kutladı.

Okula yeni atanan ve 2'nci sınıflarda derse giren öğretmen Mukaddes Satay, "Benim ilk 'Öğretmenler Günü' kutlamam oluyor. Jandarma personelinin bizleri ziyaret etmesi ve günümüzü kutlaması gurur verici bir olay. Hepsine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.



DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-24 14:31:58



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