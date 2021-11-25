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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Ekspresi’ne yabancı turistlerden yoğun ilgi

İHA

Doğu Ekspresi’ne yabancı turistlerden yoğun ilgi

Yerli ve yabancı turistler, Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi gösteriyor. Son günlerde gündemde yerini almayı başaran Doğu Ekspresi, İngiliz ve Hollandalı misafirlerini Ankara’ya götürmek üzere Kars’tan yola çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin en uzun rotalarından birisi olan AnkaraKars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, son günlerde yabancı turistleri de ağırlıyor. Hat üzerindeki doğal güzelliklerin yanı sıra karla kaplı arazilerden geçerek misafirlerine görsel şölen sunan tren, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle seferlerini sürdürüyor. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer tarafından bir süre kentte ağırlanan İngiliz ve Hollandalı turistler, bu sabah Ankara’ya hareket etmek üzere Kars Tren Garı'na geldi. Özer ile birlikte tren garına gelen turistler, Doğu Ekspresi ile Ankara’ya hareket etti.
Tren yolculuğu öncesi duygularını anlatan bir turist, “Ne söylemeliyim. Kars'a geldik. Burayı sevdik ve şubatta tekrar geleceğiz. Sizlerle burada olmak çok güzel. Bu inanılmaz” dedi.
Bir başka turist ise, “Burada gerçekten eğlenceli zaman geçirdik. İnsanlar çok sevecen ve yardımsever. İnsanlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Trene binin ve gelin, çünkü burası harika” diye konuştu.
Kars Turizmciler Birliği tarafından uzun yıllardır yapılan tanıtımların ardından kente gelen İngiliz ve Hollandalı turistler, daha sonra Doğu Ekspresi ile ilk yolculuklarına başladı.
Kars’tan kar yağışı altında hareket eden Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Ankara’ya ulaşacak. Yolcular güzergah boyunca birbirinden güzel yerleri görme imkanı bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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