Sarıkamış Kayak Merkezi beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

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Türkiye’nin en popüler kayak merkezi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken turizmciler sezon için gün sayıyor.

Aralıklarla yağan kar yüzleri güldürdü. Sarıkamış Cıbıltepe kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Kayak merkezinde bulunan oteller ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının devam etmesi durumunda Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde önümüzdeki günlerde sezonun açılması bekleniyor.

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