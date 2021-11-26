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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta kar mesai başladı

İHA

Sarıkamış’ta kar mesai başladı

Sarıkamış’ta vatandaşların kar mesaisi başladı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küreme çalışmalarına başladı. Sabah erken saatlerinde iş yerlerini açan vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kar temizledi.
Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığının 25 santime ulaştığı Sarıkamış’a karın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, “Uyandığımızda 25 santime yakın kar yağdığını gördük. Bizde araçlarımızın üzerini temizledik” dediler.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, belediye karla mücadele ekipleri ise kaldırımların karını kürüdü. Son yağan karla ile birlikte kar kalınlığının 25 santimi geçtiği Sarıkamış’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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