Liseli kızlar parkta kavga etti



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta bir grup liseli kız öğrenci parkta saç saça kavga etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğle saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi. Burada, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden öğrencileri, diğer öğrenciler araya girerek ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı öğrencilerin, alkışlarla, ıslıklarla tarafları desteklediği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-26 16:33:45



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