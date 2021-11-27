Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta, 'PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G.´nin (54) de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK´ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski HDP Kars İl Başkanı A.G., iş adamı O.A. (45) ve HDP il yönetim üyesi O.M. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirdi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-27 10:37:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.