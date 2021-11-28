Kars Köylerine Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Kars’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı’nda yapıldı. Öksüz, 2021 yılı tahmini bütçesinin 13 Milyon 100 bin lira olduğunu, çeşitli idarelerden sağlanan ödeneklerle birlikte 42 milyon 71 bin TL’lik bütçe oluştuğunu ve bu ödeneğin Kasım ayı itibarıyla 24 milyon 916 bin TL’sinin harcandığını belirtti.

Birlik Başkanı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında Kültür Merkezi'nde yapılan Kars Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı olağan Meclis Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2021 yılı çalışmalarında sona gelindiğini, 2022 yılında yapılacak çalışmaların da şimdiden planlanmaya başladığını söyledi.

Tüm köylerin sorunlarını çözmek ve köylere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarının altını çizen Öksüz, “2021 yılı tahmini bütçesinin 13 Milyon 100 Bin TL. çeşitli idarelerden sağlanan ödeneklerle birlikte 42 milyon 71 bin TL’lik bütçe oluştu ve bu ödeneğin Kasım ayı itibarıyla 24 milyon 916 bin TL’si harcandı. Yine 2021 yılı içerisinde KÖYDES yatırım programı çerçevesinde tahsis edilen 7 milyon 328 bin TL ödeneğin de çeşitli yatırımlarda kullanıldı” dedi.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından muhtarlara söz verildi. Muhtarlar sorun ve taleplerini Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’e iletti. Muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenerek çözme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verildi. Yapılan istişarelerin ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülerek kara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.