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Kars’ta darp edilen sağlık çalışanına destek çığ gibi büyüyor Sağlık çalışanını darp eden zanlı tutuklandı

İHA

Kars’ta darp edilen sağlık çalışanına destek çığ gibi büyüyor Sağlık çalışanını darp eden zanlı tutuklandı

Kars’ta görevini yaparken darp edilen sağlık çalışanına bir destekte meslektaşlarından geldi. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları arkadaşlarının darp edilmesine tepki gösterdi.
Sağlık çalışanı Enes Sefa Yurduöz’ü darp eden zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde önceki gün darp edilen Enes Sefa Yurduöz, destek vermek üzere meslek taşları hastane önünde toplandı.
Harakani Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Sağlık sen Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan, “Bugün burada toplanma nedenimiz hastanemiz çocuk servisinde görev yapan Enes Sefa Yurduöz tedavi sırasında hasta odasına gittiği zaman hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalarak darp edildi. Daha 22 yaşında mesleğinin ilk yıllarında böyle bir şiddete maruz kalması bizleri derinden üzmüştür. Hep birlikte sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın diyoruz” dedi.
Görevi başında darp edilen sağlık çalışanı Emre Sefa Yurduöz, “benim yaşadığım şey bu zaman kadar tevizyonlarda, sosyal medyada sürekli görüyorduk. Bu yaşanılanların bugün balımıza gelmesi gerçekten olayının ciddiyetinin farkına varılması lazım. O kadar mücadelemize rağmen bizlere saygı duymaması, kolaymış gibi bir sağlık çalışanına, şifa dağıtan ele kalkıp, o elleri kırması bana atılan gibi kafa atılması çok büyük bir sıkıntıdır. Sağlık çalışanları olarak tepkimizi dile getiriyoruz” diye konuştu.

“Polis kısa sürede yakaladı”
Kars Harakani devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanını darp eden B.V. Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Adliyeye sevk edildi.

“Tutuklanarak cezaevine kondu”
Öte yandan Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye sevk edilen B.V. hakim karşısına çıkarıldı. B.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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