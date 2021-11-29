Hasta yakını, hemşireyi dövdü (2)

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TUTUKLANDI

Kars Harakani Devlet Hastanesi çocuk servisinde görevli hemşire Enes Sefa Yurduöz'ü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Vural (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-29 14:50:12



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