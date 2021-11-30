Bozayı, ilçe merkezinde yiyecek aradı

Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)-KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı, yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Çöpleri deviren bozayının o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıkamış ilçesinde, ormana yakın yerleşim yeri olan TOKİ bölgesine akşam saatlerinde gelen bozayı, çöp konteynerlerini devirerek, yiyecek aradı. Etrafında köpekler toplanan bozayı, bir süre daha çöpte yiyecek aradıktan sonra bölgeden uzaklaştı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-11-30 13:55:47
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