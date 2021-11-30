Kars'ta sahte para operasyonu; 3 gözaltı

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ta polisin düzenlediği operasyonda 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, KarsErzurum kara yolu üzerinde organize sanayi bölgesi girişinde durdurulan araçta 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde toplam 211 bin 600 sahte lira ele geçirildi. Araçta bulunan D.M.B. (28), İ.N. (48) ve Ö.A. (31) gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-11-30 15:44:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.