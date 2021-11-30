Kars'ta, eski HDP il başkanı dahil 4 şüpheli adliyede (2)

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ESKİ İL BAŞKANI VE ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA

Kars ve İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan eski HDP Kars İl Başkanı A.G. (54) ve eski Digor Belediye Başkanı BDP'li E.B. (41), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İş insanı O.A. ve HDP il yöneticisi O.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-30 17:28:00



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