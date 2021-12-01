Kars'ta göç etmeyen leylek kara yakalandı

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Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Selim ilçesinde göç etmeyen bir leylek karla kaplı arazide yürürken görüntülendi.

Kars'ta aralık ayı kar yağışıyla başladı. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Selim ilçesinde ise göç etmeyen bir leylek dikkat çekti. Beyaza bürünen arazide gezinen leylek çevredikler tarafından görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-12-01 13:31:27



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