Sarıkamış şehitleri 107’inci yılında anılacak

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 1914 yılında 60 bini donarak olmak üzere şehit olan 78 bin asker, 107’inci yılında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Kars’ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Her yıl ocak ayının ilk haftasında “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı, Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Anma programında görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşları yöneticilerinin katıldığı toplantıda kurumların yapacağı çalışmalar istişare edildi. Sarıkamış şehitlerini anma programı, 79 Ocak 2022 tarihleri arasında Sarıkamış’ta yapılacak.

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