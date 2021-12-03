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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İHA

Kars’ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kars’ta işyerlerinden önünden 268 bin lira değerinde pvc pencere, kapı ve çeşitli inşaat malzemeleri çalan 3 kişi polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iyeri önünden çok sayıda pvc pencerelerin çalınması Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden 268.000 TL. değerinde kapı ve çeşitli inşaat malzemesi çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarında hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit edildi. Kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen C.O. (19), T. B. (23) ve M. C. B. (19) düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Çalınan malzemeleri muhafaza altına alan polis, olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişiyi gözaltına gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlerimin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan polis hırsızlık malı satın aldıkları tespit edilen 4 kişiye de ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan işlem yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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