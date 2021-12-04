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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'vals'

İHA

Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'vals'

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava, Çıldır Gölü'nün bir kısmını dondurdu. Buz tutan gölün üzerine çıkan vatandaşlar ise cam gibi buz üzerinde adeta vals yapıyor.
Çıldır Gölü hava sıcaklığın eksi 18 dereceye düşmesiyle buz tuttu. Yarısı donan göl vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kentte dışardan gelen vatandaşlar Çıldır Gölü’ne gelerek burada ince tabaka buzun üzerine çıktı. Buz çıtırtısı ile kısa süre panik yaşayan vatandaşlar buz üzerinde adeta dans etti.
Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, doya sıya eğlenirken, bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.
“Uzaklara gitmek istiyorum gidemiyorum”
Kars’a Rize’den gelen Metehan Genç, “Çıldır Gölü’nün donmuş halini görmek istedik. Donmuş ama güvenemiyoruz. Gitmek istiyorum uzaklara doğru ama gidemiyorum. Tedirgin hissediyorum, biraz daha gidiyorum daha çok tedirgin oluyorum” dedi.
“Efsane yer burası”
İzmir’den gelen Aykut Kurt, “Çıldır Gölü’ne geldik. Şuan Çıldır Gölündeyiz. Buz turmuş, baya iyi, çok güzel, çok efsane yer burası, mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten harika bir ortamı var” diye konuştu.
“Biraz ürküyorum”
Kurt, “Biraz ürküyorum şuan, biraz su çıktı. Çıldır Gölü’nün tam ortasındayız. Biraz ürküyorum. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum ama sağlam gibi bir sıkıntımız yok. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey, herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
Bu yıl havaların aniden soğumasıyla birlikte donan Çıldır Gölü vatandaşlara unutamayacakları bir heyecan yaşatıyor. Buz çıtırtıları üzerinde yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Havaların tam anlamıyla soğumasıyla birlikte Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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