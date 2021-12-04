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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

İHA

Kars’ta Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Kars’ın Selim ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için bakım evi ve rehabilitasyon merkezi açıldı.
Açılışa 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Prof.Dr. Yunus Kılıç, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.
Kars Valisi Türker Öksüz yaptığı konuşmada, "Sokak hayvanları dahil her canlı bizim için önemlidir. Bu çerçevede Selim ilçemize kazandırılan bakım evi oldukça önemli. Bizde Kars Belediyesi olarak merkezde bulunan bakım evlerinin daha kapsamlı ve donanımlı olması için çalışmalarımıza hız verdik. Kısa sürede Kars’ta daha verimli hizmet olacak" diye konuştu.
65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sokak hayvanları canlı kimliğine kavuştu. Mecliste çıkarılan kanunlar ile sokak hayvanlarına yapılan insanlık dışı her uygulamaya yaptırım ve cezalar artırıldı. Şimdi yapılan bu tür bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile sokak hayvanları için gerekli önlemler alınarak gerek aşılama gerek kısırlaştırlma gibi tedbirler ile hayvanların sokaklarda tehlike oluşturulmasının önüne de geçilecek. İlçemize kazandırlıan bu anlamlı yatırım için belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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