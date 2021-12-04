Ambulans uçak, 2 yaşındaki Danyal için havalandı

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Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS´ta aniden fenalaşan Danyal Albay Erkmen (2), ambulans uçakla yanında annesiyle Ankara´daki hastaneye sevk edildi.

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi görürken, takipli olarak memleketi Kars´a gönderilen Danyal Albay Erkmen, aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Harakani Devlet Hastanesi´ne getirilen Erkmen´e doktorlar müdahale ederken, sağlık durumu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne bildirildi. Erkmen´in Ankara´ya getirilmesini talep eden Hacettepe Üniversitesi yetkilileri, Kars´a ambulans uçak gönderdi. Erkmen, annesi ile birlikte sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneden alınarak, Harakani Havalimanı´na iniş yapan ambulans uçağa konuldu. Danyal Albay Erkmen ve annesi, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-04 16:36:42



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