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 Jandarma haklarını anlattığı kadınlara kahve dağıttı

DHA

 Jandarma haklarını anlattığı kadınlara kahve dağıttı


Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 5 Aralık, Kadın Hakları Günü sebebi ile Dikme köyündeki kadınlara haklarını anlattı, paket kahve dağıttı..
Halk ozanlarının da sazları ile katıldığı etkinlikte  Kadın Destek Uygulaması (KADES)  uygulaması hakkında bilgi verildi. Cep telefonlarına uygulamayı indiren kadınlar, "Kadına şiddete hayır" sloganları attı. Etkinlikte kadın hakları ile ilgili broşürler de dağıtıldı, jandarma ekipleri, kadınlara paket içinde kahveler dağıttı.  Dikme köyünde Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu'nu da ziyaret eden ekip, öğrencilere de dergiler , boyama kitapları hediye edildi.  Öğrenciler de hep bir ağızdan "kadına şiddete hayır" dedi.
KADES uygulamasını cep telefonuna indiren köydeki kadınlarından Hasi Coşgunaras uygulamanın çok iyi bir şey olduğunu ve öğrendiği için de çok mutlu olduğunu ifade ederek, bunu çevresindekilere önereceğini söyledi.   Şükran Ergüner ise "Devletimize çok teşekkür ederim, bayanlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar bizim güvenliğimiz için, inşallah şiddetle karşılaşmayız. Artık KADES var" diye konuştu
Uygulamayı bildiğini ancak şiddet görmediğinden dolayı daha önce KADES uygulamasın hiç kullanmadığını ifade eden Sevim Akkaya da "Uygulama kadınların korunması için var. Her kadında bu uygulamanın olmasını isterim. Kadınlar zaten şiddet altında, en fazla şiddeti görenler de kadınlar. Bu uygulama ile kadınlara kendilerini daha güvende hissettirebilir. Polisimiz, askerimiz hemen yanımızda olur" dedi.
KÖYÜMÜZDEN KADIN DOKTOR, HAKİM, SAVCI VAR    
Dikme Köyü Muhtarı Orhan Yılmazel de "Kadınlar bir annedir, her insanın annesine nasıl zarar gelmesini istemiyorsa kadına da öyle davranması gerekiyor. Kadınlar bizim başımızın tacıdır, bizi doğuran büyüten onlardır. Herkes kadına kendi kadını gibi değil bir anne gibi bakması ve görmesi lazım. Dikme Köyü büyüklerine saygılı, kadına önem veren ve kadını destekleyen bir köydür. Köyümüzün yüzde 90'ı okumuştur ve bu oranın yüzde 50'sini de kadınlar oluşturmaktadır. Köyümüzün birçok kadını doktor, hakim, savcı ve üst görevlerdedir. Bu da kadına vermiş olduğumuz değerin göstergesidir" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-12-05 10:56:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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