Kars’ta yılkı atları soğukla mücadele ediyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta yılkı atları, bir taraftan soğukla mücadele ederken, diğere taraftan da yiyecek arıyor.

Kentte kar yağışıyla birlikte yerleşim yerlerine kadar inen yılkı atları, yaşam mücadelesi veriyor.

KarsGöle karayolu İncesu köyü yakınlarına gelen yılkı atları, kar altından çıkan kurumuş otlarla karnını doyurmaya çalışıyor. Birçoğu köylüler tarafından doğaya bırakılan atlar, donma tehlikesiyle de karşı karşı karşıya kalıyor.

Vatandaşlar kentin birçok noktasında yerleşim yerlerine kadar gelen yılkı atlarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince yem bırakmasını bekliyor.

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