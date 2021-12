 Kars'ta hayvanların üşümemesi için barınak yapıldı

Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemesi ve beslenmeden tedavilerine her ihtiyaçlarının karşılanacağı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi törenle açıldı.

Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan, 4 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulan 200 hayvan kapasiteli Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde sıcak yuva oldu. 3 kişinin istihdam edildiği merkez, hayvanların üşümemesi için dış cephe ısı yalıtımı ile kaplanırken, altına da halı döşendi. 500 metrekaresi kapalı alanı olan merkezde doğumhane, ameliyathane, hasta müşahede odası, hasta bakım odası, depo, veteriner hekim odası ve idari birim bulunuyor. Selim Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına Vali ve Belediye Başkan vekili olan Türker Öksüz, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Selim Kaymakamı Suat Hatam, Selim İlçe Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı. Selim Belediye Başkanı Altun, açılışta yaptığı konuşmasında bu merkezi can dostları düşündükleri için açtıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir sorumluluk ve bu sorumluluğu da birilerinin yapması lazım. Küçük bir ilçe ölçeğinde bunu yapmak hem bir sıkıntı hem de bir maliyet. Ama biz bunu maliyet, sıkıntı çıkacak diye değil, biz sadece can dostlarımızı düşünmek, biz akşamları evimize sıcak yuvalarımıza gittiğimiz zaman, onların dışarıda üşümesini, onların aç-susuz kalmasını önlemek, hem dinen hem vicdanen onlara bakmakla alakalı bizlerin boynunun borcudur. Selim Belediyesi olarak 4 bin 500 metrekare alan üzerinde 500 metrekaresi kapalı alan, yaklaşık 1 milyona mal olan bu hayvan barınağında inşallah elimizden geldiği kadar can dostlarımıza bakmak için tüm gayretlerimizi, gücümüzü sarf edeceğiz. İlk etapta kısırlaştırma olayını Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapacağız. İyi niyetli hayvanseverlere de çağrımızdır; işi şova dönüştürmeden böyle bir hizmetin küçük bir ilçede olmasını görsünler ve ona göre desteklerini bekliyoruz"

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Selim Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi. Yaklaşık 100 sokak hayvanının bulunduğu alanı gezen protokol üyeleri yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-05 11:14:31



