Kars 36 Spor: 0 Serhat Ardahan Spor: 1

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Kars 36 Spor kendi saha ve seyirci önünde konuk ettiği Serhat Ardahan Spor’a 10 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge, 3. Grupta Kars’ı temsil eden yeşil beyazlı ekip, Serhat Ardahan Spor’a 10 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda oynanan karşılaşması İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ta izledi. İlk yarısı 00 biten karşılaşmanın 2’inci yarısında Kars 36 Spor bulduğu pozisyonları gole çevirmezken, konuk takım 83’ündü dakikada bulduğu golle Kars 36 Spor karşısında 10 öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Serhat Ardahan Spor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.

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