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Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu Soğuktan buzdan şelaleler oluştu

İHA

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu Soğuktan buzdan şelaleler oluştu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 14’ü gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu. Yarısı donan Çıldır Gölü havadan görüntülendi.
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti. Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı. Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.

“Geceleri daha soğuk oluyor”
Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü ifade eden Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı bir şekilde soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece ama geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.
Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Çıldır Gölü’nün yarısının donduğu kent, adeta buz kesti.
Öte yandan, kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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