Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı

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Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, 4 muvazzaf için gözaltı kararı alındı.

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanma'sına yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf için yakalama kararı çıkarıldı. Kars merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-06 09:43:29



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