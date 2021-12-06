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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta vatandaşlar Pazar günleri sıcak ekmek yemek istiyor

İHA

Kars’ta vatandaşlar Pazar günleri sıcak ekmek yemek istiyor

Kars’ta uzun süreden beri devam eden “Nöbetçi Fırın” uygulaması sınıfta kaldı.
Fırıncılar Odası’nın almış olduğu karar ile Pazar günleri vatandaşların bayat ekmeğe mecbur edilmesi tepkilere yol açtı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’e seslenen vatandaşlar, Pazar günleri sıcak ekmek yemek istiyor.
Pazar günleri fırınların kapalı olmasının Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığını ve taze ekmek bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Madem böyle bir uygulamayı hayata geçirdiniz hafta sonu nöbetçi olan fırınlar, kent genelinde market ve bakkallara ekmek servisi yapsın. Bizler kilometrelerce soğukta yürüyerek ekmek almak için nöbetçi fırınlara gidiyoruz. Bu keyfi uygulamanın biran evvel son bulmasını istiyoruz” dediler.
“Belediye başkanından ekmek sorununu çözmesini bekliyor”
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’den “Nöbetçi Fırın” uygulaması sorununu çözmelerini isteyen vatandaşlar, “Bizler soğuk bir şehirde yaşıyoruz. Bazen paramız olmuyor. Ekmeği bakkalımızdan veresiye alıyoruz. Fırıncılar Odası bizleri nöbetçi fırına mecbur ediyor. yok böyle bir uygulama, bizler Valimizden sorunu çözmesini bekliyoruz. Soğukta mecbur muyuz kilometrelerce yok giderek taze ekmek almaya, birkaç fırıncının almış olduğu keyfi karar bizleri mağdur ediyor. Biran evvel bu sorun çözülmeli, bizler mecbur değiliz bayat ekmek yemeğe, konuyu CİMER’e taşıyacağız” diye tepki gösterdiler.
Vatandaşlar, Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün konuya el atarak, “Nöbetçi Fırın” uygulaması sorununu çözmesini bekliyor.
Pazar günleri başta zincir marketler olmak üzere nöbetçi fırın dışında her yerde bayat ekmek satıldığına dikkat çeken vatandaşlar hafta sonları çoluk çocuklarıyla bayat ekmek yemek istemediklerini kaydettiler.
Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın almış olduğu keyfi karardan vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlar, “Nöbetçi Fırın” uygulamasının sınıfta kaldığını hatırlattılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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