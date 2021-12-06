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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ani Ören Yeri´nde elektrikli fayton turu

DHA

Ani Ören Yeri´nde elektrikli fayton turu


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani Ören Yeri'nde elektrikli fayton, hizmete sunuldu. Ani´yi ziyarete gelenler, 8 kilometrelik parkuru elektrikli faytonla gezebilecek.
Tarihi ve kültürel değerler ile onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri'nde, getirilen elektrikli fayton hizmetiyle yaklaşık 100 hektarlık alanın ziyareti kolaylaştırıldı. Elektrikli fayton ile özellikle yaşlılar ile çocukların, Ani Ören Yeri´nin 8 kilometrelik gezi yolunu tamamlayamadan dönmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ihalesini kazanan firma, elektrikli fayton hizmetini başlattı. 8 saat şarj süresi olan faytonun bir gezi turu, yaklaşık 45 dakika sürüyor. 5 yolcu alabilen fayton, grubu gezi süresince bırakmıyor. Şarj sıkıntısı yaşanmaması için de 5 yedek akü bulunduruluyor. Ani Ören Yeri'ni ziyarete gelenler, hem bilgi alıp, tarihi mekanlarda fotoğraf çekme imkanı buluyor hem de yorulmadan gezinin keyfini çıkarıyor.
'FAYTONLA GEZMEK AYRI ZEVK'
Eskişehir'den bölgeye gelen Birsen Keçeci, "Sınır şehri olması çok güzel ayrı bir atmosferi var. Ani'yi faytonla gezdim, ayrı bir zevkti. Hiç yorulmadan bütün tarihi eserleri gezebiliyorsunuz. İlk müşterileri benim çok şanslıyım" diye konuştu.
Elif Taştekin ise "Daha önce de Ani'ye geldim ancak elektrikli faytonla gezmek bizim için bir lüks oldu, çok iyi düşünüldü, mutluyuz. Güzel bir gezi oldu, daha önce yürüyorduk çok yorucu oluyordu, bu sefer daha rahat gezdik" dedi.
Çiğdem Karalı ise faytona ilk kez binmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.
Fayton ihalesini alan firmanın sahibi Murat Şaki de "Çok güzel bir hizmet oldu, gerçekten herkesin ihtiyacı var burada. Aileler geliyor, burada yürüyemiyor ancak faytonla daha rahat olacak. Ani'de böyle hizmetlerin olması lazım, çok da iyi oldu. Faytona ilgi var, uzun mesafe yürümeyenler için çok güzel oldu, henüz fiyatını belirlemedik ilerleyen günlerde bunu da düzenleyeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-12-06 10:54:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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