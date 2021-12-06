Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı (2)

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

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1'İ KADIN 3 ASTSUBAYA GÖZALTI

Kars'ta, 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma'sına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı baskınlarda kadın astsubay A.P. (28) ile astsubaylar B.Ç. (26) ve C.A.'yı (30) gözaltına aldı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 muvazzafı da arıyor. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-06 12:35:27



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