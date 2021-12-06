Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı (2)

1'İ KADIN 3 ASTSUBAYA GÖZALTI
Kars'ta, 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma'sına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı baskınlarda kadın astsubay A.P. (28) ile astsubaylar B.Ç. (26) ve C.A.'yı (30) gözaltına aldı. Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 muvazzafı da arıyor. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-12-06 12:35:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.