Çıldır Gölü buz tuttu



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS ve Ardahan sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü, kısmen buz tuttu. Ziyarete gelenler gölde kayıp, halay çekti.

Her kış yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde etkili olan soğuk havayla birlikte bu yıl da yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Çıldır Gölü, sezonun ilk ziyaretçilerini de ağırladı. Gölün güzelliğini görmeye gelenler, güzel zaman geçirdiklerini söyledi. Bazı aileler çocuklarını gölde kaydırdı, bazıları da türküler eşliğinde halay çekti. Gölde hatıra fotoğrafları çektirip isimlerini buza yazanlar, televizyonlardan izleyip haberlerde okudukları gölü gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

'TURİST AKINI OLACAK'

Tur Rehberi Çiğdem Düger, "KarsArdahan arasındaki Çıldır Gölü'nün 20 santimetre kalınlığında buz tutması nedeniyle buraya geldik. Misafirlerimiz gölün üzerine çıktılar. Turistik Doğu Ekspresi de dört gözle bekleniyor. 15 Aralık itibarıyla bölgeye turist akını olacak. Sizleri bu destinasyonda görmek için bekliyoruz" dedi.

Konya´dan Kars´a gelen Filiz Narin de, "Yaklaşık 2-3 yıldır buranın hayalini kuruyordum. Bugün Ani Ören Yeri´ne gittik, daha sonra göle geldik. Burası çok güzel ve gezilip görülesi bir yer. Şu anda buz tutmuş gölün üzerindeyiz. Çok heyecanlıyım. İyi ki de gelmişim" diye konuştu.

Babasıyla İstanbul´dan gelen Yusuf Demir ise gölde kaydığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Buz üzerine Türk bayrağını da kazıyan Demir, babasının kendisini bol bol kaydırdığını ifade etti.

Çıldır Gölü'nde buz kalındığının ileriki günlerde 40 santimetreye ulaşması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-12-07 09:45:25



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