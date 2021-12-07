'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

İHA

'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Devlet Tiyatrosu 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyununu Karslı sanatseverlerle buluşacak.
Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı oyunun konusu “Eskilerden, çok eskilerden bir hikaye anlatacağız. ”Pertev Nail Boratav’dan Türk Halk Edebiyatının güzel örneklerinden olan tekerlemelerle bizden olanı anlatacağız sizlere. Kah Meddah olup, kah kukla olup öyküler anlatacağız sizlere, dilimiz döndüğünce gücümüzün yettiğince. Meddahın zekasını ve kıvraklığını göreceğiz hep birlikte. Eski fakat bugüne çok şey söyleyen, değerini hiç kaybetmeyen bir hikayeyle. Bazen hüzünlü, bazen de eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız, eskimeyen zamanlara doğru” şeklinde tarif ediliyor.
Oyunun tek perdeli olduğu, biletlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden 8 TL' ye temin edilebileceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıldır Gölü buz tuttu
YEREL HABERLER Çıldır Gölü buz tuttu
Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 ...
Başkan Alibeyoğlu’ndan Çıldır-Aktaş müjdesi Kars, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı üzerinden sınır ticareti yetkisi aldı
YEREL HABERLER Başkan Alibeyoğlu’ndan Çıldır-Aktaş müjdesi Kars, ...
Ani Ören Yeri´nde elektrikli fayton turu
YEREL HABERLER Ani Ören Yeri´nde elektrikli fayton turu
Kars’ta vatandaşlar Pazar günleri sıcak ekmek yemek istiyor
YEREL HABERLER Kars’ta vatandaşlar Pazar günleri sıcak ekmek yemek ...
Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 ...
Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu Soğuktan buzdan şelaleler oluştu
YEREL HABERLER Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı ...
Kars 36 Spor: 0 Serhat Ardahan Spor: 1
YEREL HABERLER Kars 36 Spor: 0 Serhat Ardahan Spor: 1
 Kars'ta hayvanların üşümemesi için barınak yapıldı
YEREL HABERLER  Kars'ta hayvanların üşümemesi için barınak yapıldı
 Jandarma haklarını anlattığı kadınlara kahve dağıttı
YEREL HABERLER  Jandarma haklarını anlattığı kadınlara kahve dağıttı
Kars’ta yılkı atları soğukla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta yılkı atları soğukla mücadele ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.