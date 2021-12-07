Kars Belediyesi’nden MAKS’a geçiş çalışması

Kars Belediye Başkanlığı’nca “Mekansal Adres Kayıt Sistemi” (MAKS)’a geçiş çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelinde 2019 yılı içerisinde Adres Kayıt Sistemi (AKS)’den Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)’ne geçiş yapıldığından dolayı Kars’ta 23 mahalleye bağlı cadde, sokak ve kapı numaralarında değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan adres aksaklıklarının giderilmesi, güncel adres bilgilerinin tamamlanması amacıyla Belediye Başkanlığı’nca, “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanan plaka ve sokak levhalama ihalesi tamamlandı.

Kent Bilgi Sistemine entegre olarak hazırlanan ihale kapsamında saha veri toplama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların 120 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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