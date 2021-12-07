"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Kars’ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turunu sürdüren 'Çanakkale Mobil Müze Tırı' Kars’ta ziyarete açıldı.

İlk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne uzanan süreçte Çanakkale Savaşları'nda yaşananları günümüze aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri, döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği tır, Karslılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde görev yapan 5 kişilik ekibin koordinasyonundaki tırın 3 gün süresince Kars’ta ziyarete açık olacağı öğrenildi. Çanakkale tırını gezen gazi torunu Ekrem Alkaşı, “Dedem 1'inci Dünya Savaşı gazisi, dedem gaziliğin ne olduğunu anlatıyordu. Anlattıkça gözlerim yaş doluyordu. Aynı heyecan, aynı coşkuyla yaşıyorum. Seyit Onbaşı ve birçok komutanlarımızın fotoğraflarını burada gördükçe daha çok duygulandım” dedi.



“Her şeyden önce vatan”

Her şeyden önce vatan diyen Alkaşı, “Önce vatan dedik, her şeyden önce vatan. Bu şehitlerin, bu gazilerin fotoğrafları beni çok duygulandırdı” diye konuştu.

Faikbey Caddesi üzerinde vatandaşların ziyaretine açılan 'Çanakkale Mobil Müze Tırı' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tır, 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

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