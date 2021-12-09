Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi

DHA

Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Olay, salı günü Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklanırken, Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. 
Mehmet Sami Tuğrul için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul, "Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Arusumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı" dedi.
'ŞAHSIN KRİZ ANINA DENK GELDİĞİ İÇİN OLAN BİR VAHŞET'
Bu olaydan dersler çıkarılması gerektiğini belirten Halil Tuğrul, şöyle devam etti:
"Kendisinin kaldığı, konakladığı eller, emin ellerdi. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık. Biz o konuda asla yanlış fikre asla katılmıyoruz. Sadece bizim buradan çıkaracağımız bir ders var. Bu hastalıklı şahıs maalesef son zamanlarda kontrollerinin dışına çıktığı için böyle insanları işe alıp yerleştirirken adeta pimi çekilmiş birer bomba gibi toplumun, halkın içine koyarken devlet büyüklerimizin bir daha, bir daha düşünmesini istiyorum. Buradan dersler çıkarılmalı, ibretler çıkarılmalı, aynı hatalar tekrar edilmemeli. Bizim evladımız orada herhangi bir kavga, herhangi karşılıklı bir tartışma değil, tamamen denk geldiği için o şahsın kriz anına, bunun neticesinde olan bir vahşet. Biz kendisinden razı olduk, defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden, daha kısa sürede yanına aldı."
Tuğrul'un mezun olduğu Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Vural Gök ise, "Öğrencimiz geçen yıl mezun olmuştu. Derslerine devam eden, çalışkan, inançlı bir öğrencimizdi. Çok efendi, sakin, sessiz bir yapıya sahipti. Biz kendisine çok üzüldük. Allah rahmet eylesin" dedi.
Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesi helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars Ömer KOÇ
2021-12-09 14:25:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak seferli aksadı
YEREL HABERLER Kars'ta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak ...
Kars’ta jandarma suç örgütünü çökertti Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Şüpheli 17 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta jandarma suç örgütünü çökertti Çok sayıda ...
Kars'ta suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Kars'ta suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Kars’ta gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars’ta gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk ...
Kars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı
FETÖ'den gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk ...
Kars’ta ulaşıma sis engeli
YEREL HABERLER Kars’ta ulaşıma sis engeli
Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar
YEREL HABERLER Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar
Kars’ta kar altında çocuklar gibi eğlendiler Gençler kartopu oynadı, naylon poşetlerle kaydı
YEREL HABERLER Kars’ta kar altında çocuklar gibi eğlendiler Gençler ...
Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
Kağızman özüne döndü Mavi beyazlı ekipte Tufan Karaağaç dönemi başladı
YEREL HABERLER Kağızman özüne döndü Mavi beyazlı ekipte Tufan ...
“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” değerlendirme ...
Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu
Yeşilbaş ördekler kampüs içindeki çayı mesken tuttu
YEREL HABERLER Yeşilbaş ördekler kampüs içindeki çayı mesken tuttu
FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli teslim oldu
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli teslim oldu
"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Kars’ta
YEREL HABERLER "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Kars’ta
Kars Belediyesi’nden MAKS’a geçiş çalışması
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden MAKS’a geçiş çalışması
Kars’ta öğrencilere genel trafik eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Kars’ta öğrencilere genel trafik eğitimi veriliyor
'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak
YEREL HABERLER 'Dünyanın eski zamanlarında' tiyatro oyunu ...
Çıldır Gölü buz tuttu
YEREL HABERLER Çıldır Gölü buz tuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.