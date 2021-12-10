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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 35 kaçak göçmen yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına düzenlediği operasyonlarla evlerde kaldıkları belirlenen 28 kaçak göçmeni yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arazide yaptığı çalışmayla da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.
32'si Afganistan, 2'si Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum'un Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-12-10 11:08:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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