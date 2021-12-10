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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği

İHA

Kars’ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Kars Valiliği tarafından bir program düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Defterdar Suzan Gürbüz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kafkas Üniversitesi Adalet meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Burak Atalay, ‘İnsan Hakları’ konulu konferans verdi.
Program öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam etti. Programda İsmet paşa İlkokulu’ndan Zeynep Yağmur Demir ve Aydın Tanrıverdi Ortaoklu’ndan Göknur Acar’a şiir dalında ödül verildi. Program müzik dinletisiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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