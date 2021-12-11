Kars’ta 193 öğrenciye girişimcilik eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 193 öğrenciye girişimcilik eğitimi verildi

İHA

Kars’ta 193 öğrenciye girişimcilik eğitimi verildi

Kars’ta KOSGEP Müdürlüğü’nce yüksekokulda eğitim gören 193 öğrenciye girişimcilik eğitimi verildi.
Kars KOSGEB Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi iş birliği ile yapılan etkinlikle Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 193 öğrenciye KOSGEB Online Girişimcilik Eğitimi verilirken, eğitimlerini tamamlayan girişimci adayları Kars Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kılıçbey gözetiminde KOSGEB Kars Müdürlüğünü ziyaret ederek destekler hakkında bilgi aldı.
Kursiyerler, beş farklı grup halinde katıldıkları toplantılarda KOBİ Uzmanları tarafından KOSGEB destekleri, proje hazırlama formatı ve iş fikirleri ile ilgili bilgilendirildi. Program ile mezuniyet sonrası imalata yönelik işyeri açmayı planlayan gençlere ilk ağızdan KOSGEB tarafından yürütülen faaliyetler aktarılarak desteklerden en iyi şekilde istifade etmeleri amaçlanıyor. Üç gün süren bilgilendirme programı KOSGEB Kars Müdürü Lütfullah Aktaş ve Kars Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlilerinin katılımı ile son buldu.
2019 yılından itibaren ağırlıklı imalat sanayini destekleyen KOSGEB, işyerini açan girişimcilere teknoloji düzeylerine göre 365 bin TL’ye kadar destek veriyor. Ayrıca işletmesini hizmet sektöründe kuracak olan girişimcilere de 65 bin TL’ye kadar destek verebilmektedir. Bu işletmeler, verilen hibe desteklerinin yanında 70 bin TL’ye kadar da düşük faizli kredi desteğinden faydalanabilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta 3 bin 531 işletme denetlendi
YEREL HABERLER Kars’ta 3 bin 531 işletme denetlendi
Kars'ta suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kars'ta suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama
Kars’ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kars’ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği
Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kars'ta 35 kaçak göçmen yakalandı
Kars’ta yakalanan 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Kars’ta yakalanan 28 düzensiz göçmen sınır dışı ...
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
YEREL HABERLER Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet ...
Kars'ta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak seferli aksadı
YEREL HABERLER Kars'ta kar yolları kapattı, sis nedeniyle uçak ...
Kars’ta jandarma suç örgütünü çökertti Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Şüpheli 17 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta jandarma suç örgütünü çökertti Çok sayıda ...
Kars'ta suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Kars'ta suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Kars’ta gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars’ta gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk ...
Kars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı
FETÖ'den gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk ...
Kars’ta ulaşıma sis engeli
YEREL HABERLER Kars’ta ulaşıma sis engeli
Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar
YEREL HABERLER Kar yağışını Kafkas dansıyla karşıladılar
Kars’ta kar altında çocuklar gibi eğlendiler Gençler kartopu oynadı, naylon poşetlerle kaydı
YEREL HABERLER Kars’ta kar altında çocuklar gibi eğlendiler Gençler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.