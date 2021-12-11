Kars’ta 193 öğrenciye girişimcilik eğitimi verildi

Kars’ta KOSGEP Müdürlüğü’nce yüksekokulda eğitim gören 193 öğrenciye girişimcilik eğitimi verildi.

Kars KOSGEB Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi iş birliği ile yapılan etkinlikle Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 193 öğrenciye KOSGEB Online Girişimcilik Eğitimi verilirken, eğitimlerini tamamlayan girişimci adayları Kars Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kılıçbey gözetiminde KOSGEB Kars Müdürlüğünü ziyaret ederek destekler hakkında bilgi aldı.

Kursiyerler, beş farklı grup halinde katıldıkları toplantılarda KOBİ Uzmanları tarafından KOSGEB destekleri, proje hazırlama formatı ve iş fikirleri ile ilgili bilgilendirildi. Program ile mezuniyet sonrası imalata yönelik işyeri açmayı planlayan gençlere ilk ağızdan KOSGEB tarafından yürütülen faaliyetler aktarılarak desteklerden en iyi şekilde istifade etmeleri amaçlanıyor. Üç gün süren bilgilendirme programı KOSGEB Kars Müdürü Lütfullah Aktaş ve Kars Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlilerinin katılımı ile son buldu.

2019 yılından itibaren ağırlıklı imalat sanayini destekleyen KOSGEB, işyerini açan girişimcilere teknoloji düzeylerine göre 365 bin TL’ye kadar destek veriyor. Ayrıca işletmesini hizmet sektöründe kuracak olan girişimcilere de 65 bin TL’ye kadar destek verebilmektedir. Bu işletmeler, verilen hibe desteklerinin yanında 70 bin TL’ye kadar da düşük faizli kredi desteğinden faydalanabilmektedir.

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