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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk sürüyor

İHA

Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk sürüyor

Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk devam ediyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta yolcular unutulmaz anlar yaşıyor.
Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara’dan başlayıp Kars’ta sona eriyor. Kars’a Doğu Ekspresi ile gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Ankara’ya geri dönüyor.
Kayseri’den geldiğini ifade eden Emre Ergün, “23 gündür Kars’tayız. Hep hayal ediyorduk Doğu Ekspresi'yle seyahat etmeyi, fırsat oldu. Keşke daha önce yapabilseydik. Herkese de tavsiye ediyoruz” dedi.
Doğu Ekspresi ile ilk kez yolculuk yapacağını belirten Fatoş Özçekener, “Heyecanlıyım, biran önce kalksın istiyorum. İnşallah güzel geçer diye umuyorum. Kendim araştırdım, hoşuma gitti” diye konuştu.
Öte yandan, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Doğu Ekspresi’ne pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen Turistik Doğu Ekspresi de eklendi. Turistik Doğu Ekspresi ise bugün Ankara'dan hareket edecek. Özellikle gençler arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara’dan oluşuyor. Ara istasyonlarda birkaç dakika mola verilirken, ana istasyonlarda ise bu süre 1015 dakikaya kadar çıkıyor. Ankara’dan başlayıp Kars’ta son bulan yolculuk yaklaşık 24 saat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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