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Karslılar güne kar yağışıyla başladı. Sabah erken saatlerde başlayan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürdü.

Kentte kar yağışı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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