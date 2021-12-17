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21 ay sonra yeniden sefere başlayan Turistik Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı

İHA

21 ay sonra yeniden sefere başlayan Turistik Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı

Pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzurum ve Kars’ta coşkuyla karşılandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi iki yıl boyunca birçok sektörü etkiledi. Türkiye'de ise Covid19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler arasında Turistik Doğu Ekspresi'nin durdurulması da yer aldı. 2020 yılının Mart ayında seferleri durdurulan Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay aranın ardından gerçekleştirdiği sefer ile yeniden başladı.
Türkiye'nin doğal güzelliklerini görme imkanı sunan Doğu Ekspresi, gerçekleştirdiği seyahat esnasında birçok farklı şehre uğrayarak hem yöre halkına gelir kaynağı sağlarken hem de seyahat eden vatandaşlara Türkiye'nin birçok ilini ve doğal güzelliğini görme imkanı sağlıyor.
Bu kapsamda 21 aydır ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, uğrak noktaları olan Erzincan ve Erzurum’da davullu zurnalı karşılanırken son durak olan Kars’ta ise Kafkas dansları ile karşılandı. Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Ekspresin yeniden ilçelerine gelmesini coşkuyla karşılayarak yolcuları bayram havasında ağırladı. Ekspres’i Erzincan’ın İliç ilçesinde karşılayan vatandaşlar yolcuları davul, zurna ve halk oyunları eşliğinde karşıladı. Ekspres'in İliç'e gelmesini özlediklerini, bu durumun gurur verici ve eğlenceli olduğunu söyleyen vatandaşlar, ilçeleri için değerli olduğunu da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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