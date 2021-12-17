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Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama (2)

DHA

Turistik Doğu Ekspresi yolcularına sazlı-sözlü karşılama (2)


ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK
Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü, turistik Doğu Ekspresi ile bölgeye gelenleri misafir etti. Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde soğuğa ve sise rağmen yolcular, 20 santimetre buz üzerinde atlı kızaklara bindi, göl üzerinde yanan sobada ısındıktan sonra kuşburnu çay içti.    
Turistik Doğu Ekspresi için İzmir'den geldiğini belirten Yaren Algül, masalsı yolculuğun ardından bölgeyi gezdiklerini söyledi. Algül, "En popüler olan Doğu Ekspresi ile geldik, çok güzel geçti mutluyuz, İzmir´e göre çok soğuk. Buz üzerinde ilk defa yürüyoruz, biraz kaydık ama alıştık. Çok güzel bir ortamı var herkesin en az bir defa buraları görmesi gerekir" dedi.
Çıldır Gölü´nde atlı kızak keyfi yaşayan Meral Bakır ise Kars´ı çok beğendiklerini, havanın çok soğuk olmasına rağmen gezinin eğlenceli geçtiğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-12-17 17:25:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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