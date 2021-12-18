Kars Ehlibeyt K\u00fclt\u00fcr ve Yard\u0131mla\u015fma Derne\u011fi Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri, Vali ve Belediye Ba\u015fkan Vekili T\u00fcrker \u00d6ks\u00fcz \u00fc makam\u0131nda ziyaret etti. Ziyarette; dernek Ba\u015fkan\u0131 Seyyid Ali Ekber I\u015f\u0131k, derne\u011finin faaliyetleri hakk\u0131nda Vali \u00d6ks\u00fcz e bilgi vererek, \u00f6zellikle bu s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00fcnlerde Kars Ehlibeyt Derne\u011fi\u2019nin ihtiya\u00e7 sahiplerinin elinden tutarak, derne\u011fin imkanlar\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fcnde ihtiya\u00e7lar\u0131n kar\u015f\u0131lanmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. I\u015f\u0131k, toplumun, \u00f6zellikle gen\u00e7lerin e\u011fitimi i\u00e7in k\u00fclt\u00fcrel faaliyetlerin ara vermeden devam etti\u011fini, ayr\u0131ca A\u015fura G\u00fcn\u00fc y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcne verdikleri destekten dolay\u0131 Vali \u00d6ks\u00fcz\u2019e te\u015fekk\u00fcr etti. Kars Valisi ve Belediye Ba\u015fkan Vekili T\u00fcrker \u00d6ks\u00f6z de yap\u0131lan faaliyetlerin \u00f6zellikte bu d\u00f6nemde \u00e7ok de\u011ferli oldu\u011funu dile getirerek Ehlibeyt Derne\u011fi\u2019nin bu faaliyetlerinin memnuniyetle kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Seyyid Ali Ekber I\u015f\u0131k\u2019\u0131n, ziyaret an\u0131s\u0131na Vali \u00d6ks\u00fcz\u2019e el i\u015flemeli vazo hediye etmesinin ard\u0131ndan ziyaret sona erdi.