Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar var (1)

KARS, (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, kar ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde ErzurumKars karayolunun Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır- Ankara seferini yaptığı öğrenilen 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez KARS, (DHA)
2021-12-18 20:37:57
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