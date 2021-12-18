Kars’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

– Kars’ta şehirler arası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir otobüs firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, KarsErzurumSarıkamış karayolunun Mescitli köyü mevkisinde, buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada E.Ö., yabancı uyruklu G.N. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış ve Kars’taki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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