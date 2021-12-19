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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 25 yaralı (4)

DHA

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 25 yaralı (4)


VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
Kars Valisi Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sağlık İl Müdürü Zakir Lazoğlu ile birlikte Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Kazazedelerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Öksüz, "Bugün 18.50 sıralarında Iğdır´dan Erzurum istikametine giden yolcu otobüsünün yolun karlı, kaygan, sisli olması nedeniyle Mescitli köyü civarında bir kazaya neden olduğu bilgisini Üzücü bir kaza maalesef 2´si Türk, 2´si Azerbaycan vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 yaralımız var. Bunlardan 4´ünün durumu ağır. Hem Harakani, hem üniversitesi hem de Sarıkamış hastanemizde tedavileri sürmektedir. Doktorlarımız, sağlık personelimiz her türlü müdahaleyi yapıyor. Kazanın oluşundan itibaren bütün görevliler kazazedelere yardım etmek için gerekli her türlü çabayı gösterdiler. Ama maalesef 4 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Üzüntümüz büyük. Üzüntü veren acı veren kaza" diye konuşu.
Sürücüleri de uyaran Öksüz, "Bütün sürücülerimize kış gününde havaların karlı, kaygan olduğun bugünde dikkatli olmalarını, trafik kurallarına harfiyyen riayet etmelerini söylemek istiyorum. Bu tür havalarda bu tür kazalar oluyor bölgemizde. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar" dedi.
ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
KarsErzurum Karayolunun Mescitli mevkiinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin Emre Özşimşek (21), Gamar Niyazova (19), Fazile İsmayılova´nın (61) ve Kadir Kurt (16) olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-12-19 00:10:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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